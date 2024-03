“Les études du Hadith dans le monde islamique : Réalité et perspectives”, thème d’une conférence à Rabat

mardi, 19 mars, 2024 à 13:09

Rabat – “Les études du Hadith dans le monde islamique : Réalité et perspectives” est le thème d’une conférence internationale organisée, lundi à Rabat, avec la participation d’une pléiade d’oulémas et de chercheurs marocains et étrangers dans le domaine du Hadith.