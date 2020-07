Les examens du Bac déroulés dans de “bonnes” conditions d’organisation et de respect des mesures préventives (ministère)

dimanche, 5 juillet, 2020 à 19:13

Rabat- La première étape de la session normale de l’examen national unifié du baccalauréat (2020) pour les candidats des filières littéraires, des sciences humaines et de l’enseignement originel, s’est déroulée dans de bonnes conditions, en termes de mesures préventives et organisationnelles, a indiqué le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Cette étape a connu l’implication de tous les candidats, des cadres éducatifs et administratifs et de tous les intervenants, dans la mise en œuvre et du respect total des mesures préventives préconisées afin d’assurer la santé et la sécurité de tous dans le contexte de lutte contre le coronavirus, indique dimanche un communiqué du ministère.