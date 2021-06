Les instructions royales traduisent l’affection que porte le Souverain aux MRE (FMDC)

dimanche, 13 juin, 2021 à 21:37

C’est avec grand soulagement et une infinie reconnaissance que la diaspora marocaine établie en France a accueilli les Hautes Instructions Royales données, ce dimanche, aux autorités compétentes et à l’ensemble des intervenants dans le domaine du transport, afin d’œuvrer à la facilitation de leur retour au pays à des prix abordables, et aux opérateurs du tourisme, aussi bien dans le domaine du transport que de l’hôtellerie, de prendre les dispositions nécessaires afin d’accueillir les membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger dans les meilleures conditions et aux meilleurs prix.