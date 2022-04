Les jeunes innovants, une valeur ajoutée pour réaliser le développement qualitatif auquel aspire le Maroc (ministre)

samedi, 30 avril, 2022 à 12:39

Larache – Les jeunes innovants et créatifs représentent une valeur ajoutée pour réaliser le développement qualitatif auquel aspire le Maroc à présent et dans l’avenir, a souligné, vendredi à la Faculté polydisciplinaire de Larache, le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour.