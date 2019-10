Les JPO de la DGSN, l’occasion de sensibiliser quant à l’importance du don de sang

dimanche, 6 octobre, 2019 à 19:07

Tanger – La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a mis en place une caravane de don de sang dans le cadre de la 3ème édition de ses Journées portes ouvertes (JPO), qui se tient du 2 au 6 octobre à Tanger, afin de sensibiliser quant à l’importance de cette action.

Organisée en partenariat avec le Centre régional de transfusion sanguine de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette caravane vise à sensibiliser, à promouvoir et à ancrer la culture du don de sang auprès de la population.

Dans une déclaration à la MAP, le Commissaire de police principal, Omar Kacha, médecin à l’inspection des services de santé de la DGSN, a indiqué que cette caravane a également pour objectif d’encourager le citoyen à participer davantage aux campagnes de don de sang, afin de faire véhiculer le message “Donner du sang=sauver des vies”.

La caravane de don de sang mise en place à l’occasion des JPO a connu une grande affluence de la part des visiteurs, a-t-il relevé, estimant que cette affluence témoigne de la confiance dont jouit la DGSN auprès des citoyens.

De son côté, le directeur du Centre régional de transfusion sanguine de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Rouahi, a précisé que les JPO représentent une occasion idoine pour le centre afin de mener une campagne de sensibilisation au don de sang.

Pour M. Rouahi, outre la collecte du sang, le but principal de cette caravane est d’ancrer la culture du don de sang parmi les citoyens, pour qu’ils prennent conscience de l’importance et de la nécessité de cette action tout au long de l’année.

Par ailleurs, il a noté que la grande affluence qu’a connu la caravane permettra de dépasser les prévisions en termes de collecte de poches de sang, initialement estimées entre 250 et 300 unités durant les cinq jours des JPO, soit 50 à 60 par jour.

Les Journées portes ouvertes de la DGSN s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de communication de la DGSN visant à consolider sa politique d’ouverture sur son environnement et à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en préservant l’ordre public.

Cette édition traduit également la volonté de la DGSN de consolider la proximité avec le citoyen et met en lumière les efforts déployés à tous les niveaux ainsi que son ferme engagement à fournir des prestations de qualité répondant aux besoins de la population en matière de sécurité, et ce conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Le programme riche et varié de cette édition comprend un total de 16 stands thématiques décrivant les différentes missions de la DGSN en tant que service public, outre un espace histoire, art et culture. Ces journées portent également sur l’organisation de 8 démonstrations en direct illustrant les techniques d’intervention opérées par les différentes unités opérationnelles, nombre d’ateliers interactifs de sensibilisation et d’information sur les sujets concernant directement le citoyen et plusieurs tables rondes sous forme de présentations et de débats autour de thématiques d’actualité.