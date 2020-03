Les juges du Royaume consacrent la moitié de leur salaire d’un mois au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19

jeudi, 19 mars, 2020 à 0:30

Rabat- L’ensemble des responsables judiciaires et juges du Royaume ont décidé de consacrer la moitié de leur salaire d’un mois au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19), annonce mercredi le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Cette contribution est la volonté des responsables judiciaires et des juges des différents tribunaux et institutions judiciaires du Royaume, indique le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire dans un communiqué.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des nobles principes humanistes de solidarité et d’entraide communs pour le peuple marocain, de la mise en oeuvre de l’article 40 de la Constitution qui stipule d’assumer collectivement et solidairement les coûts résultant des différentes catastrophes, et en harmonie avec la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, selon la même source.