Les lauréats et les anciens de l’ENCG El Jadida organisent la première édition des Golden Memories

mardi, 10 mai, 2022 à 17:29

El Jadida – Les Lauréats et les anciens de l’école nationale de commerce et de gestion d’El Jadida (ENCGJ) organisent, le 14 mai aux locaux de l’école, la première édition des Golden Memories.

Coorganisé par le Bureau des ALUMNI ENCGJ et la direction de l’ENCGJ, cet événement se tiendra en présence du Ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, du Président de l’Université Chouaib Doukkali, Yahia Boughaleb et du Directeur General de la compagnie d’assurance Euler Hermes, Hicham Bensaid Alaoui, ainsi que de plusieurs personnalités du monde des affaires.

“Les GOLDEN MEMORIES se veut une plateforme d’échange et de mise en relation des étudiants actuels et leurs confrères lauréats”, indique un communiqué conjoint de l’ENCGJ et du bureau des lauréats de l’ENCGJ.

Cette tradition perpétuée par les plus emblématiques écoles de commerce à travers le monde inculque aux futurs lauréats les valeurs nobles du partage et la fierté d’appartenance à un collectif dynamique et solidaire, et leur permet de nouer des relations durables et profitables, ajoute la même source.

Selon le communiqué, le réseautage en milieu estudiantin a prouvé son importance dans un contexte de plus en plus difficile pour les jeunes étudiants pour découvrir le monde de l’entreprise via les stages ou pour accéder au marché de travail en trouvant un premier emploi.

L’insertion professionnelle et la promotion de l’entreprenariat sont les mots d’ordre de ce rassemblement, poursuit la même source.

Cité dans le communiqué, le Président de l’Association des Lauréats de l’ENCGJ Alumni, Mehdi Alaoui a déclaré que « nous sommes fiers de ce retour aux sources que nous initions à travers cet événement ».

« L’école supérieure publique marocaine a toujours été un vivier d’excellence. Néanmoins la formation aussi qualitative que soit elle se doit d’être complétée par des compétences pratiques », a-t-il souligné.

« Nous cherchons, avant tout, à connecter les actuels et futurs lauréats d’abord entre eux et avec leurs réseaux socioprofessionnels respectifs », a relevé M. Alaoui, notant que « les synergies et opportunités de travail qui émergent suite à ce type de manifestations sont la meilleure des rétributions que nous devons bien à notre ENCGJ ».

Conscients du rôle de l’inspiration et du partage d’expériences, un des points d’orgue de cet événement sera le partage de témoignages et success stories des lauréats. Mais aussi un hommage aux plus brillants d’entre eux qui ont su se distinguer par leurs parcours professionnels et font la fierté du réseau des ENCG au Maroc et à l’étranger.

Véritable moment historique pour l’ENCGJ qui verra ses anciens revenir là où tout a commencé, le bureau ENCGJ ALUMNI estime que les GOLDEN MEMORIES représente la première pierre dans l’édifice avec en prime une série d’évènements et actions qui vont permettre de connecter l’Université Chouaib Doukkali en général et l’ENCGJ en particulier à l’ensemble des parties prenantes et les faire bénéficier de cette force vive constituée de ses lauréats tant au niveau régional qu’au niveau national.