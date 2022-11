Les Marocains d’Espagne célèbrent la fête de l’indépendance dans la joie et la fierté

dimanche, 20 novembre, 2022 à 17:59

Madrid – Les Marocains établis dans les différentes communautés autonomes espagnoles ont célébré, dans la joie et la fierté, le 67ème anniversaire de la Fête de l’Indépendance.

A l’initiative des Consulats généraux du Royaume en Espagne et en collaboration avec le tissu associatif marocain s’activant dans toutes les régions espagnoles, plusieurs activités culturelles et sportives, cérémonies, expositions et réceptions ont été organisées pour réaffirmer la symbiose entre le Trône et les différentes composantes de la société marocaine, de Tanger à Lagouira.

Tenues en présence de Marocains originaires des provinces du Sud, des représentants de la communauté juive en Espagne et de responsables locaux espagnols, ces manifestations ont été l’occasion pour rappeler la dimension historique de la Fête de l’Indépendance, qui constitue une épopée incarnant les plus hautes significations de la cohésion entre le glorieux Trône alaouite et le peuple marocain.

A cette occasion, la communauté marocaine établie en Espagne a réitéré sa fierté et sa satisfaction des actions accomplies par le Maroc dans la défense de la cause nationale, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, tout en réaffirmant sa détermination ferme à faire face aux manœuvres des ennemis de l’intégrité territoriale.

Dans ce sens, les consuls généraux du Maroc en Espagne se sont félicités de la mobilisation permanente de la communauté marocaine en Espagne derrière SM le Roi pour promouvoir le développement de sa mère-patrie et défendre la cause nationale dans son pays d’accueil et dans les forums internationaux.

Incarné dans la mémoire de tous les Marocains, l’anniversaire de la Fête de l’indépendance constitue un moment de fierté et de réflexion approfondie sur l’histoire glorieuse du Maroc et une preuve concrète de l’unité de tous les Marocains, ont souligné les diplomates dans des allocutions prononcées à cette occasion.

En célébrant cette journée, le peuple marocain fait preuve encore une fois de son soutien aux efforts déployés pour préserver l’intégrité territoriale du Royaume et consacrer sa position singulière en tant que terre de paix, de stabilité et de cohabitation, ont-ils relevé.