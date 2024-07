Les membres du Parlement de l’Enfant s’informent des efforts déployés pour lutter contre la traite des êtres humains

vendredi, 26 juillet, 2024 à 23:48

Rabat – La Commission nationale chargée de la coordination des mesures de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains (CNCLT) a organisé, jeudi à Rabat, un séminaire interactif pour les membres du Parlement de l’Enfant, sous le thème “Faisons de la protection de nos enfants contre l’exploitation sur internet notre priorité”.

Cette rencontre a été initiée en partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE), l’Observatoire national de la criminalité et le Centre Marocain de Recherches Polytechnique et d’Innovation (CMRPI) avec la participation de 20 enfants parlementaires, indique un communiqué de la CNCLT.

Cette activité se tient également à l’occasion de la commémoration de la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains et de la campagne “Cœur bleu” de l’ONU dont l’édition de cette année est placée sous le signe “Ne laissons aucun enfant de côté dans la lutte contre la traite des personnes”, précise le communiqué.

Ce séminaire s’inscrit aussi dans le cadre des efforts déployés par la CNCLT en matière de prévention contre la traite des êtres humains via la sensibilisation quant aux dangers de ce fléau sur les enfants et adolescents, notamment dans l’espace numérique, en droite ligne avec le Plan national de lutte et de prévention contre la traite des êtres humains 2023-2030, explique la même source.

Cet évènement a été marqué par la présence et la participation de représentants de la CNCLT qui ont passé en revue les principaux efforts déployés pour lutter contre la traite des êtres humains et toutes les formes de violence et d’exploitation dans un contexte marqué par des mutations technologiques profondes, poursuit le communiqué.

Les efforts déployés pour protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation ont été également mis en exergue notamment les programmes et les actions entrepris par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et la Gendarmerie Royale, ainsi que par la pratique judiciaire, relève-t-on.

Au menu de ce séminaire figuraient aussi les efforts déployés par l’Observatoire national des droits de l’enfant dans le domaine de la protection des enfants contre les cyber-risques et autres formes d’exploitation notamment les actions de plaidoyer menées par l’Observatoire dans le domaine de la législation liée à l’enfance et ses initiatives et programmes visant à soutenir et à renforcer les mécanismes de protection de l’enfance au Maroc.

Pour sa part, le CMRPI a présenté un aperçu sur les défis liés à l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle, en particulier pour les jeunes.

Les participants ont été unanimes à souligner l’importance du partenariat entre les gouvernements, la société civile et le secteur privé pour lutter contre le fléau de la traite des êtres humains, conclut le communiqué.