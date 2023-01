Les ministères de la Réforme de l’administration et de la Santé s’associent pour améliorer les services d’accueil et d’orientation en Amazigh

mardi, 10 janvier, 2023 à 17:10

Khémisset – Une convention de partenariat visant à améliorer les services d’accueil, d’orientation et de conseil en langue amazighe a été signée, mardi à Khémisset, entre les ministères de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration et de la Santé et de la Protection sociale.