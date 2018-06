Les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’éducation au centre d’entretiens à Rabat

dimanche, 3 juin, 2018 à 15:23

Rabat – Les moyens de renforcer la coopération dans le domaine de l’éducation étaient au centre d’entretiens, tenus récemment à Rabat, entre le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi et le ministre britannique de l’investissement, Graham Stuart.