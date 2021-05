Les Nations Unies au Maroc lancent la campagne “Réinventer l’avenir pour chaque enfant”

lundi, 24 mai, 2021 à 11:13

Rabat – Le système des Nations Unies au Maroc lancera mardi la campagne “Réinventer l’avenir pour chaque enfant”, à l’occasion du 75ème anniversaire de l’UNICEF et de la journée nationale de l’enfant.

“C’est un moment fort de plaidoyer collectif pour que chaque enfant aujourd’hui et demain puisse jouir équitablement de tous ses droits”, souligne l’UNICEF-Maroc dans un communiqué lundi.

Menée à un moment aussi urgent et critique, celui de la crise COVID-19 avec ses multiples impacts sur les droits de l’enfant, cette campagne est tournée vers l’avenir pour renforcer notre mobilisation commune et protéger les droits de chaque enfant, indique la même source.

Tout en capitalisant sur les nombreux acquis des droits de l’enfant au Maroc, la campagne offre l’opportunité d’envisager leur avenir à la lumière des opportunités mais aussi des défis globaux émergents qui n’épargnent aucun pays que ce soit en matière d’éducation, de santé, de protection ou de participation”, explique la Coordinatrice Résidente des Nations Unies au Maroc, Sylvia Lopez-Ekra.

Pour sa part, la Représentante de l’UNICEF-Maroc, Giovanna Barberis, a souligné qu'”au Maroc, cette opération portée par l’ensemble du Système des Nations Unies sera marquée par le soutien et l’engagement de différents partenaires nationaux dans l’objectif de donner la voix aux enfants et favoriser un débat autour de leurs droits pour réinventer l’avenir pour chacun d’entre eux”.

Selon les organisateurs, la campagne connaîtra, dans un deuxième temps et à partir du mois de juin, l’organisation d’une série de rendez-vous autour de thématiques prioritaires en connexion avec les droits de l’enfant, telles que la rareté de l’eau, la parentalité positive, les compétences du 21ème siècle pour les adolescents et jeunes, la santé mentale chez les adolescents, la pauvreté multidimensionnelle et la protection sociale de l’enfant.

Ces rencontres, poursuit le communiqué, connaîtront la participation d’experts nationaux et internationaux et donneront la voix aux enfants et adolescents eux-mêmes pour partager leur propre lecture de chaque défi, notant que la campagne sera clôturée le 20 novembre prochain à l’occasion de la journée mondiale de l’enfant.

À l’occasion de son 75ème anniversaire, l’UNICEF affirme s’appuyer sur les réalisations passées pour atteindre ces enfants et améliorer leurs perspectives dans la vie. En 2021, l’UNICEF continuera d’être constamment en action dans 191 pays et territoires, aidant des millions de filles et de garçons à survivre et à s’épanouir dans une vie adulte saine et productive.

En commémorant son anniversaire de trois quarts de siècle, l’UNICEF réitère son engagement auprès des enfants et de ses partenaires pour relever les nouveaux défis de la sortie de la pandémie et aller de l’avant avec une impulsion positive.