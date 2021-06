Les océans appellent au secours!

lundi, 7 juin, 2021 à 13:03

-Par Hajar ERRAJI-

Rabat – Des estuaires où se mélangent les eaux douces aux eaux salées, des prairies sous-marines ponctuées de vastes étendues de végétation, des récifs coralliens regorgeant d’un nombre incalculable de poissons multicolores …Nous sommes dans l’immensité de l’océan, cette richesse naturelle dotée d’une biodiversité unique et miraculeuse qui occupe 70% de notre planète et constitue plus de 95% de la biosphère.