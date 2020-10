Les pathologies traumatiques constituent le motif le plus fréquent des consultations aux urgences (Spécialiste)

vendredi, 23 octobre, 2020 à 23:37

Rabat – Les pathologies traumatiques constituent le motif le plus fréquent des consultations aux urgences dans le milieu hospitalier qui enregistrent annuellement le passage de plus de 5 millions de patients, a indiqué Dr Armel Bouchra, spécialiste en médecine d’urgence et de catastrophes.

Participant à la thématique de la traumatologie dans le cadre des travaux de la première journée du 4ème congrès international de la Société marocaine de médecine d’urgence (SMMU), la spécialiste a souligné que les services d’urgence en milieu hospitalier ont été “sur-sollicités” pendant la crise du coronavirus (Covid-19) car les cas d’infection à ce virus se sont additionnés à l’activité ordinaire des ces services qui connaissaient déjà l’affluence de patients souffrant de diverses pathologies, notamment la prise en charge des patients traumatisés.