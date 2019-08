Les pèlerins marocains ont accompli les rituels du Hajj dans un climat de recueillement et dans de bonnes conditions

jeudi, 15 août, 2019 à 19:29

La Mecque – Les pèlerins marocains ont accompli les rituels du Hajj dans un climat de recueillement et dans de bonnes conditions, a affirmé jeudi le secrétaire d’Etat chargé du développement rural et des eaux et forêts, Hamou Ouheli, qui conduit la délégation officielle marocaine aux Lieux-Saints de l’Islam.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ouheli a souligné que “le pèlerinage de cette année s’est déroulé en toute quiétude et spiritualité, avec fluidité et accessibilité, ce qui a permis aux pèlerins d’accomplir les rituels du Hajj dans les meilleures conditions”.

M. Ouheli s’est félicité de “l’encadrement parfait des pèlerins marocains par la mission marocaine qui a mis à leur disposition 800 cadres spécialisés dans divers aspects, soit un cadre pour chaque 50 pèlerins, afin d’assurer le confort des pèlerins marocains”.

Il a indiqué que les services fournis aux pèlerins marocains ont connu “une amélioration significative” cette année, notamment en termes de transport et de restauration, précisant que 332 bus modernes dotés de toutes les commodités ont été mis à la disposition des pèlerins marocains, contre 280 bus l’an passé.

Par ailleurs, M. Ouheli a assuré qu’aucun cas critique ou de maladie n’a été signalé parmi les pèlerins marocains, mettant l’accent à cet égard sur les efforts déployés par les membres de la mission médicale marocaine pour accompagner les pèlerins.

Le chef de la délégation officielle marocaine a tenu à saluer les facilités et les services fournis par les autorités saoudiennes aux pèlerins ainsi que les équipements et moyens logistiques et humains mis en places pour assurer la fluidité et le bon déroulement du pèlerinage.

Les pèlerins marocains qui ont achevé mercredi les rites du Hajj vont regagner le Royaume à partir de vendredi.

Le nombre des pèlerins marocains cette année est estimé à environ 32.000 pèlerins, dont 22.000 de l’organisation officielle et 10.000 inscrits dans les agences de voyage.

Selon les autorités saoudiennes, le nombre des pèlerins au titre du Hajj 1440 aurait atteint 2.489.406, dont 1.855.000 pèlerins venus de l’étranger.