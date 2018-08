Les pèlerins marocains élèvent, au Mont Arafat, des prières pour la gloire de SM le Roi

lundi, 20 août, 2018 à 16:34

Arafat – Les pèlerins marocains, qui se sont rassemblés lundi au Mont Arafat, ont élevé des prières au Très-Haut pour préserver SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, assister le Souverain et Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’illustre Famille Royale.

Dans un climat de piété et de recueillement, les fidèles marocains ont également imploré le Tout-Puissant de réaliser les aspirations du peuple marocain à davantage de grandeur et de prospérité et de perpétuer sur lui les bienfaits de la stabilité et de la sécurité.

Aux pèlerins marocains, se sont joints les membres de la délégation officielle marocaine pour le pèlerinage, conduite par le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Mohamed Sajid et qui comprend les chefs et membres des délégations des oulémas, administrative et médicale marocaines.

Plus de deux millions de fidèles, dont 32 mille marocains, ont convergé, lundi à l’aube, au Mont Arafat, une des étapes du grand pèlerinage.

L’ascension des pèlerins vers le Mont Arafat est marquée par les prières et les invocations.

A la tombée de la nuit, les pèlerins reflueront sur la plaine de Mouzdalifa pour se préparer mardi à la fête de l’Aïd al-Adha.