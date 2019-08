Les plages d’Al Hoceima, une destination touristique exceptionnelle qui continue d’envoûter les estivants marocains et étrangers

jeudi, 8 août, 2019 à 14:39

– Par Azzelarab MOUMENI –

Al Hoceima – Les plages d’Al Hoceima les plus réputées telles que “Quemado”, “Tala Youssef”, “Badès” ou encore “Sfiha”, accueillent chaque année nombre de visiteurs marocains souhaitant profiter, en compagnie de leurs familles, des vacances d’été dans un cadre des plus agréables.

La réputation de ces plages dépasse même les frontières puisque les estivants étrangers ainsi que les Marocains résidant à l’étranger n’hésitent pas à en faire leur destination touristique privilégiée au vu de la qualité des eaux de baignade et des paysages envoûtants qu’elles offrent.

Située en plein centre ville d’Al Hoceima, la plage “Quemado” est sans nul doute une des destinations les plus visitées d’Al Hoceima. Avec son sable fin et doré, ses eaux cristallines et ses paysages naturels époustouflants, cette plage fait le bonheur des estivants, tous âges confondus, grâce aux nombreux services qu’elle propose.

La plage “Tala Youssef” est également une des plages les plus prisées par les touristes. Bien que située à environ 10 kilomètres de la ville, les estivants n’hésitent pas à se déplacer pour profiter des vues paradisiaques et de l’ambiance unique de l’endroit.

D’ailleurs, nombre d’estivants ont confié à la MAP qu’ils préfèrent faire le trajet jusqu’à “Tala Youssef” non seulement pour profiter du calme de la plage, mais également pour éviter de se retrouver dans les plages généralement bondées situées au sein de la ville.

“Malgré le chemin difficile à emprunter pour arriver à cette plage, je préfère faire le déplacement pour profiter de la propreté de ses eaux de baignade, ainsi que des merveilleux paysages qui l’entourent”, explique à la MAP Mohamed Hadache, un estivant sur la plage de “Tala Youssef”.

Selon ce visiteur récurent de la plage, ce qui rend le déplacement encore plus intéressant est le nombre de cafés, de restaurants et de magasins qui se trouvent au bord de “Tala Youssef”, et où les estivants peuvent déguster de délicieux mets en toute tranquillité.

Pour sa part, Yassine El Mrabet s’est habitué à venir chaque année à cette plage, qui l’a envoûté par son charme unique, son calme incroyable et ses paysages splendides.

Si des estivants préfèrent se baigner dans l’eau de mer, notamment durant les périodes de chaleur accrue, d’autres s’adonnent avec joie à plusieurs activités nautiques divertissantes telles que le surf, la plongée ou encore les balades en jet-skis.

La plage de “Badès” n’a, quant à elle, rien à envier aux autres plages d’Al Hoceima, comme en atteste d’ailleurs le nombre de visiteurs qu’elle reçoit durant l’été. Située à environ 50 kilomètres de la ville, cette belle plage offre un alliage parfait entre eau turquoise et grandes falaises du massif.

L’emplacement relativement éloigné par rapport à la ville fait de cette plage l’endroit rêvé pour profiter des vacances d’été dans le calme, la tranquillité et dans un environnement totalement paisible.

Avec toutes ces plages enchanteresses et ces paysages naturels uniques, il est évident que la ville d’Al Hoceima demeure l’une des destinations les plus importantes et les plus prisées du Rif et de l’ensemble du territoire national.