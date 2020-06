Les plages d’Al Hoceima retrouvent leurs habitués

vendredi, 26 juin, 2020 à 12:49

-Par Azzelarab Moumeni-

Al Hoceima – Suite à la décision de réouverture des plages prise par les autorités dans le cadre du passage à la 2è phase du “plan d’allègement du confinement sanitaire”, les plages de la ville d’Al Hoceima ont retrouvé leurs habitués.

Dès les premières heures du jeudi, les habitants ont investi les espaces de plusieurs plages, dont Quemado, Calabonita, Isli ou encore Sfiha pour profiter des eaux bleues et du paysage qui entourent ces plages.

Les vacanciers ont veillé au respect des mesures de prévention sanitaires et les consignes des autorités compétentes, notamment le port des masques de protection et la distanciation sociale, tout en évitant les rassemblements et les effets de foule.

Ainsi, les plages Quemado et Sabadia, qui se situent à seulement quelques mètres du centre-ville, se veulent les destinations préférées des habitants de la province et des visiteurs, fascinés par ses eaux cristallines et la splendeur du paysage environnant.

Approchés par la MAP, plusieurs vacanciers ont exprimé leur satisfaction quant à la décision de rouvrir les plages pendant cette période, qui coïncide avec le début d’été et la hausse des températures, remerciant dans ce sens le gouvernement et les autorités compétentes qui veillent au déroulement de l’opération de déconfinement dans les meilleures conditions.

“Après plusieurs mois de confinement sanitaire, l’accès aux plages va nous permettre et à nos enfants de déstresser et de profiter de la mer”, ont-ils affirmé.

Par ailleurs, les autorités locales, sur place, veillent à sécuriser l’accès à la plage et à l’adhésion des citoyens aux mesures de prévention et le respect des conditions de distanciation sociale dans les plages.

Ainsi, l’accès aux plages d’Al Hoceima de 08h du matin à 08h du soir, permettra aux familles de profiter de la beauté du paysage dans la province, avec la nécessité de se conformer aux mesures et procédures de sécurité nécessaires afin de préserver leur santé et leur sécurité.