Les plages de M’diq-Fnideq, une destination pour tous les goûts

samedi, 15 juillet, 2023 à 16:27

La brigade anti-gang de la préfecture de police de Casablanca, en étroite coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), a interpellé, samedi aux premières heures, deux repris de justice âgés de 37 et 38 ans pour leur implication présumée dans la possession et le trafic d’une importante cargaison de 1.485.340 d’unités de pétards et feux d’artifice de contrebande.