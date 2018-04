Les Politiques publiques face à l’impératif démocratique et au bien-être social au centre d’une rencontre à Marrakech

dimanche, 8 avril, 2018 à 10:37

Rabat – La Cité ocre abritera les 20 et 21 avril le 23ème colloque International du Groupement de Recherche sur Espace et Territoires (GRET), sous le thème: “Politiques publiques face à l’impératif démocratique et au bien-être social”.