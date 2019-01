Les potentialités de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima exposées lors d’un meeting du gouvernement avec les acteurs locaux

dimanche, 20 janvier, 2019 à 13:33

Tanger – Les participants à une rencontre de communication tenue, samedi à Tanger, par le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani et une importante délégation gouvernementale avec les acteurs locaux de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ont exposé les potentialités de la région et les défis auxquels se heurte son développement économique et sociale.

Dans son exposé, le wali de la région, Mohamed El Yaacoubi a souligné que la région, territorialement la plus petite du Maroc, abrite 10,6% des habitants du Royaume, enregistrant ainsi la plus grande densité, avec 221 habitants/km2, ajoutant que la croissance démographique s’établit à 1,49% et atteint les 3,26% à Tanger, soit le taux le plus élevé par rapport aux grandes métropoles du Maroc.