Les principaux points du communiqué du ministère de l’éducation nationale concernant le calendrier des examens de fin d’année

mardi, 19 mai, 2020 à 13:45

Rabat – Voici les principaux points du communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique concernant le calendrier des examens dans les différents niveaux de l’enseignement et de la formation pour l’actuelle année scolaire.

– L’enseignement à distance se poursuivra jusqu’à la fin de l’actuelle année scolaire, au profit des élèves, étudiants et stagiaires.

-Au niveau du département de l’éducation nationale, seuls les examens du baccalauréat seront organisés en présentiel. Ils ne porteront que sur les cours dispensés dans le cadre de l’enseignement présentiel avant la date de suspension des études et ce afin de concrétiser le principe de l’égalité des chances.

-La session ordinaire de l’examen national unifié du Baccalauréat 2020 se déroulera en deux pôles, les 03 et 04 juillet pour la littérature et l’enseignement originel et du 06 au 08 juillet pour les Sciences-techniques et le Bac professionnel.

-Les résultats de cette session seront annoncés le 15 juillet prochain et la session de rattrapage aura lieu du 22 au 24 juillet pour toutes les branches confondues, tandis que les résultats finaux seront annoncés au plus tard le 29 juillet.

-Pour ce qui de l’examen régional unifié de la première année du baccalauréat, il est prévu les 4 et 5 septembre 2020. Les sujets se baseront sur les cours dispensés en présentiel jusqu’à la date de la suspension des cours.

-S’agissant des autres niveaux scolaires, seules les notes des contrôles organisés jusqu’au 14 mars dernier seront prises en compte, ainsi que les notes des examens locaux pour la 6ème année du primaire et la 3ème année du collège.

-Les examens de la première année du baccalauréat pour les candidats libres se dérouleront les 1-er et 2 juillet et la session de rattrapage est prévue les 20 et 21 juillet.

– l’examen régional normalisé du cycle collégial et l’examen provincial normalisé pour l’obtention du certificat des études primaires auront lieu les 25 et 26 septembre.

-L’examen national normalisé du Brevet de technicien supérieur (BTS) au titre de la session 2020, est programmé du 13 au 16 juillet.

– Le concours national d’accès aux écoles de management (CNAEM) se déroulera les 11, 13 et 14 juillet et le concours national commun pour accéder aux écoles d’ingénieurs est prévu du 16 au 18 juillet. Il ne s’agira que de concours écrits.

– Les examens du centre de formation des inspecteurs de l’enseignement, du centre d’orientation et de planification de l’éducation, des centres régionaux (enseignants cadres des académies, cadres éducatifs et des professeurs qualifiés) sont programmés à partir du 20 juillet. Les affectations seront effectuées en août.

-En ce qui concerne l’enseignement supérieur, les examens ci auront lieu en septembre dans les établissements à accès ouvert et à partir de mi-juillet pour les établissements à accès limité, avec adoption du principe de flexibilité dans l’organisation des épreuves.

-Les examens dans les établissements à accès ouvert auront lieu en septembre, compte tenu du nombre élevé d’étudiants et de la difficulté à gérer leur mobilité et leur hébergement dans les conditions actuelles d’urgence sanitaire.

-Les étudiants peuvent discuter à distance leurs projets de fin d’études ainsi que leurs thèses de doctorat, en veillant au respect des mesures de prévention et de sécurité sanitaires, pour réaliser leurs travaux de recherche scientifique nécessaires.

– Compte tenu des nouvelles dates de l’examen national pour la deuxième année du baccalauréat, l’organisation de tous les concours d’accès aux établissements d’enseignement supérieur a été reportée jusqu’à l’annonce des résultats de l’examen du baccalauréat.

– Pour ce qui est de la formation professionnelle, les examens de fin d’études seront organisés en septembre prochain pour les branches techniciens, techniciens spécialisés et la formation qualifiante. Les épreuves finales des filières de spécialisation et de qualification se tiendront en novembre 2020, après le déroulement des stages.

– Le passage de la 1-ère à la 2-ème année pour toutes les spécialisations sera déterminé exclusivement sur la base des notes des contrôles continus qui se sont organisés en présentiel et les résultats seront annoncés vers la fin du mois de juillet.