Les programmes de réhabilitation des médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira visent à ériger ces Cités en levier de développement des activités économiques et touristiques (M. Jelloul Samsseme)

lundi, 22 octobre, 2018 à 21:30

Marrakech – Les quatre conventions signées, lundi à Marrakech sous la présidence de SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la présentation des programmes de réhabilitation et de mise en valeur des médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira visent à ériger ces Cités en levier de développement des activités économiques et touristiques, a affirmé Jelloul Samsseme, Wali attaché à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur.

“Ces conventions de nouvelle génération ne concernent pas seulement la mise à niveau des infrastructures des villes cibles, mais également la création d’une nouvelle dynamique de manière à faire de ces médinas un levier de développement des activités économiques et touristiques”, a souligné M. Samsseme dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie de présentation des programmes de réhabilitation et de mise en valeur des médinas de Salé, Meknès, Tétouan et Essaouira et de signature des conventions y afférentes.

Il a ajouté que la particularité des programmes objets de ces conventions réside également dans le fait que les projets programmés sont conçus en concertation avec les artisans et les commerçants qui sont les premiers bénéficiaires.

Soulignant l’intérêt particulier accordé par SM le Roi à la population de ces médinas, M. Samsseme a indiqué que ces programmes visent à permettre aux habitants de ces anciennes médinas de se sédentariser et de continuer à vivre dans ces lieux qui devraient créer une nouvelle richesse pour le pays.

Il a, en outre, précisé que la signature de ces quatre conventions intervient après celles déjà signées, en mai dernier, et relatives à la valorisation des anciennes médinas des villes de Fès, de Marrakech, de Rabat et de Casablanca.