Les propriétaires de cafés et de restaurants de Skhirate-Témara appellent à la réglementation du secteur

mardi, 29 mai, 2018 à 21:10

Rabat – Les propriétaires et gérants de cafés et de restaurants de Skhirate-Témara ont appelé, mardi à Rabat, à la réglementation du secteur et à l’élaboration d’un cadre juridique régissant cette activité.