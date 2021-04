Les réalisations de l’AMSSNuR au menu d’un webinaire autour de la protection de l’environnement

jeudi, 29 avril, 2021 à 20:55

Rabat – Les réalisations de l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR), dans le cadre de son plan stratégique 2017-2021, ont été mises en évidence, jeudi, lors d’un webinaire sous le thème “la protection de l’environnement : le rôle et les responsabilités des acteurs concernés”.

Lors de cette rencontre en ligne, organisée à l’initiative de l’AMSSNuR et destinée à la communauté des professionnels et des spécialistes de la sûreté et de la sécurité nucléaires et radiologiques et de la protection de l’environnement, le directeur général de l’agence et président de la visioconférence, Khammar Mrabit a exposé les réalisations d’AMSSNuR dans le cadre de son plan stratégique 2017-2021.

Cité par un communiqué d’AMSSNuR, M. Mrabit a rappelé que l’agence a mis en place une stratégie nationale de surveillance radiologique de l’environnement, qu’elle concrétise en collaboration avec d’autres acteurs impliqués, afin d’assurer un suivi des niveaux de radioactivité dans l’environnement et, de ce fait, contrer de manière adéquate toute élévation anormale de ses niveaux.

A également pris part à ce webinaire, l’inspecteur général au ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement, Fouad Ziadi, qui a axé son intervention sur le cadre juridique et réglementaire relatif à la protection de l’environnement au Maroc.

Pour sa part, la cheffe du service de surveillance radiologique de l’environnement à AMSSNuR, Lamia Fathi a mis en exergue les activités de l’Agence en matière de protection radiologique de l’environnement, en particulier sur le réseau national de surveillance radiologique de l’environnement mis en place par l’agence.

De son côté, le chef de la division des laboratoires et réseaux de surveillance au Centre national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires (CNESTEN), Mohamed Zaryah s’est penché sur les démarches entreprises pour assurer l’autosurveillance de l’environnement autour des installations du Centre d’études nucléaires de la Maamora, notamment du réacteur de recherche.

Ce webinaire a, également, été marqué par l’intervention de Grégory Delécaut, responsable du département de “IRE Lab” de l’Institut belge des radioéléments (IRE), l’un des partenaires étrangers de l’AMSSNuR qui œuvrent dans le domaine de la surveillance radiologique de l’environnement.

À cet égard, M. Delécaut a présenté l’analyse et la surveillance de la radioactivité dans le cadre des activités des laboratoires de l’IRE et a souligné la coopération entre la Belgique et le Maroc dans ce domaine.

Premier d’une série de webinaires thématiques prévus par AMSSNuR, cet événement avait pour objectif de présenter le cadre institutionnel et réglementaire national dans le domaine de la protection de l’environnement et de mettre en exergue les efforts consentis par le département ministériel concerné, par AMSSNuR pour le volet protection radiologique, par les opérateurs et par des experts internationaux dans ce domaine, a souligné la même source.

Les prochains webinaires thématiques couvriront des questions relatives aux domaines de compétences et d’expertise d’AMSSNuR, notamment la sûreté radiologique, l’optimisation de l’exposition médicale, les situations d’urgence nucléaire ou radiologique, la sécurité nucléaire, la sûreté nucléaire, la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et les garanties nucléaires.

Ces webinaires visent à maintenir le contact, à communiquer autour des activités d’AMSSNuR et à informer le public et les professionnels des nouveautés du secteur, en termes d’organisation et de réglementation permettant d’assurer une utilisation sûre et sécurisée des techniques nucléaires au Maroc.

L’AMSSNuR parie sur la promotion d’une culture de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques solide et durable dans toutes les activités mettant en jeu des rayonnements ionisants à travers la mise en place, en plus des actions de contrôle réglementaires, de différentes actions de communication.

En effet, l’AMSSNuR ambitionne de renforcer la culture de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques, non seulement auprès des professionnels, mais aussi auprès du grand public et ce, afin de réaliser sa mission, celle de protéger l’Homme, la société et l’environnement contre les risques inhérents aux rayonnements ionisants, conclut le communiqué.