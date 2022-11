Les relations entre le Maroc et l’Espagne ont toujours privilégié le dialogue comme voie de résolution des crises (Bachir Dkhil)

mercredi, 16 novembre, 2022 à 18:57

Rabat – Les relations entre le Maroc et l’Espagne, deux pays unis par des liens humains et des accords servant leurs intérêts communs, ont toujours privilégié le dialogue et la discussion comme voie de résolution des crises, a souligné, mercredi à Rabat, Bachir Dkhil, chercheur et président du Forum Alternatives Internationales.