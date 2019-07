Les relations entre Rabat et Le Caire aujourd’hui revigorées à tous les niveaux (ambassadeur égyptien)

samedi, 13 juillet, 2019 à 22:04

Rabat-Les relations excellentes entre l’Égypte et le Maroc se trouvent aujourd’hui revigorées à tous les niveaux grâce à une coordination accrue au plus haut niveau dans les domaines politique, économique, commercial et culturel, a affirmé vendredi l’ambassadeur égyptien au Maroc, Achraf Ibrahim.