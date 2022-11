Les rencontres des disciples Escoffier Maroc du 1er au 3 décembre à Marrakech

vendredi, 25 novembre, 2022 à 14:13

Marrakech – Le 3ème chapitre des rencontres des disciples Escoffier Maroc, un événement organisé en hommage aux valeurs de partage et de transmission chères à ce célèbre Chef cuisinier français, se tiendra du 1er au 3 décembre prochain à Marrakech.

Placé sous le thème la cuisine judéo-marocaine, ce 3è chapitre se propose de mettre à l’honneur la diversité et la pluralité des traditions culinaires du Royaume, indique un communiqué des organisateurs.

Cet évènement prestigieux parrainé par le chef Guillaume Gomez, Ambassadeur de la gastronomie française dans le monde et Philippe Faure ancien Ambassadeur de France au Maroc et fondateur du guide gastronomique mondiale “La Liste”, réunira une quarantaine de chefs internationaux et une trentaine de personnalités, cuisiniers, pâtissiers, producteurs et autres passionnés au service de la gastronomie, qui seront intronisés en tant que nouveaux disciples.

La journée du 2 décembre sera marquée par l’organisation au Musée des Arts Culinaires de Marrakech, d’un marché des producteurs pendant lequel un show cooking sera assuré par des binômes de chefs marocains et étrangers ainsi qu’une soirée judéo-marocaine traditionnelle au Movenpick, lit-on dans le communiqué, faisant savoir que la cérémonie d’intronisation des nouveaux disciples Escoffier Maroc aura lieu le 3 décembre, à la M Avenue.

Les organisateurs ont également programmé le même jour, une visite du Parcours immersif Meydene, espace d’exposition numérique dédié à l’Histoire de la ville ocre avant un déjeuner au Douar, la table marocaine de M Avenue.

Pour la soirée de Gala du samedi, l’association des disciples Escoffier Maroc s’associe à l’Oriental Fashion Show pour une soirée exceptionnelle placée sous le signe de l’excellence marocaine.

Leader dans la mode orientale, l’Oriental Fashion Show organise, sous la direction de Hind Joudar, depuis près de 20 ans, des défilés de grande envergure dans une quinzaine de pays à travers le monde.

La soirée débutera par un défilé de caftan de la créatrice Fatima-Zohra Filali Idrissi qui a créé une collection exclusive autour de la culture judéo-marocaine, suivi par un diner de gala au Palace Es Saadi, concocté par 10 chefs du Maroc, d’Israël et d’ailleurs.

Créée en 1954 à Villeneuve-Loubet, la ville natale du célèbre chef cuisinier français, l’association les Disciples d’Escoffier International a pour but de transmettre aux nouvelles générations de cuisiniers et gastronomes l’esprit du travail de ce chef cuisinier, et donc de promouvoir le respect de la culture gastronomique, la recherche de l’amélioration de discipline, la transmission des connaissances gastronomiques et culinaires.

L’association compte aujourd’hui plus de 40.000 disciples dans plus de 38 pays et est la plus grande association gastronomique du monde.

Le Maroc a rejoint en 2020 l’Association internationale sous l’impulsion du chef natif d’Agadir Lahcen Hafid avec cette volonté d’ancrer la gastronomie marocaine dans le panthéon de la gastronomie mondiale.