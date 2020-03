Les responsables du ministère des Habous et des Affaires islamiques contribuent au Fonds spécial pour la gestion du Covid-19

jeudi, 19 mars, 2020 à 14:18

Rabat – Les responsables de l’administration centrale du ministère des Habous et des Affaires islamiques, ainsi que les responsables régionaux et les présidents des établissements relevant de ce département ont décidé de contribuer au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19).

Ainsi, le Secrétaire général du ministère a décidé de contribuer avec un mois de salaire, tandis que les directeurs centraux et les délégués régionaux aux Affaires islamiques, le directeur de la Fondation Mohammed Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des préposés religieux et le directeur de la Fondation Mohammed VI pour l’édition du Saint Coran feront don de la moitié de leur salaire, précise le ministère dans un communiqué.

Cette initiative, poursuit le ministère, s’inscrit dans le cadre de la mobilisation nationale pour affronter les retombées de la pandémie du Coronavirus, et intervient en consolidation des valeurs de solidarité et d’entraide communs aux Marocains pour supporter les charges de la gestion des crises et des situations exceptionnelles et en application des dispositions de l’article 40 de la constitution qui stipule d’assumer collectivement et solidairement les coûts résultant des différentes épidémies et catastrophes.