Les réunions statutaires de CGLU Afrique, les 1 et 2 novembre à Tanger

samedi, 29 octobre, 2022 à 15:17

Tanger – Le Comité exécutif et le Conseil panafricain de cités et gouvernements locaux unis d’Afrique (CGLU Afrique) se réuniront, les 1 et 2 novembre à Tanger, en sessions ordinaires.