Les secteurs public et privé, une entité indivisible qui travaille de concert pour gagner la bataille contre la Covid-19 (ministre)

mercredi, 11 novembre, 2020 à 20:18

Rabat- Les secteurs public et privé constituent une entité indivisible qui travaille de concert pour gagner la bataille contre la pandémie de la Covid-19, a indiqué mercredi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Lors d’une réunion tenue avec les représentants de l’association nationale des cliniques privés (ANCP) et de l’Agence nationale de l’assurance maladie (ANAM), M. Ait Taleb a souligné, à propos des secteurs public et privé, qu’aujourd’hui “nous sommes une seule unité, une entité indivisible qui travaille de concert afin de lutter contre cette pandémie mondiale et gagner cette bataille pour l’intérêt du citoyen marocain”.