Les sections Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab de la FMEJ saluent la position espagnole soutenant l’initiative d’autonomie

dimanche, 20 mars, 2022 à 19:42

Laâyoune – Les sections de Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ) ont salué la nouvelle position espagnole soutenant l’intégrité territoriale du Royaume et l’Initiative marocaine d’autonomie, comme étant la solution la plus sérieuse, réaliste et crédible au différend régional autour du Sahara marocain.

Réagissant au message adressé à SM le Roi Mohammed VI, par le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, les sections Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab de la FMEJ ont accueilli avec “grande satisfaction” cette position visant à consolider les relations bilatérales et garantir la souveraineté du Royaume du Maroc sur ses provinces du Sud, indique un communiqué conjoint des sections Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab de la FMEJ.

Elles ont également mis en avant le contenu du discours Royal du 20 août dernier, dans lequel le Souverain a remis les relations maroco-espagnoles sur les bons rails et leur a donné une nouvelle impulsion, au service des intérêts des deux peuples et pays voisins, note le communiqué.

Dans cette lignée, les sections locales de la FMEJ ont salué hautement cette évolution positive fondée sur la communauté du destin, tout en se félicitant de la reconnaissance par le gouvernement espagnol des efforts sérieux et crédibles du Maroc dans le cadre des Nations-Unies pour aboutir à une solution mutuellement acceptable au différend régional sur le Sahara marocain, précise la même source.

Elles se sont également félicitées de la visite prévue du ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union Européenne et de la Coopération, M. José Manuel Albares à la fin de ce mois de mars au Maroc, en vue de raffermir le partenariat stratégique entre Rabat et Madrid, précisant que “c’est dans cet esprit que SM le Roi Mohammed VI avait appelé, dans Son discours du 20 août dernier, à inaugurer une étape inédite sur la base d’un certain nombre de principes fondamentaux, à savoir la confiance, la transparence, la considération mutuelle et le respect des engagements”.

A cette occasion, les sections Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Eddahab de la FMEJ ont salué les efforts des médias régionaux au Sahara marocain en soutien à la cause nationale et aux intérêts suprêmes du pays, ainsi que leur contribution au renforcement du développement, de la stabilité et de la paix.