Les sociétés d’armateurs de la pêche pélagique à Dakhla font don de 10 MDH au Fonds du Coronavirus

mercredi, 1 avril, 2020 à 15:06

Dakhla – Les groupes et sociétés d’armateurs et industriels opérant dans la pêche pélagique à Dakhla et membres de l’Association marocaine des armateurs industriels de la pêche pélagique (AMAIPP), ont annoncé un don de 10 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI.

“Pleinement conscients des défis inédits auxquels notre cher pays fait face, l’ensemble des membres de l’Association confirment leur engagement et leur devoir de solidarité nationale pour affronter cette épidémie et atténuer ses effets sur l’économie nationale”, indique l’AMAIPP dans un communiqué.

Plusieurs entreprises publiques et privées, institutions nationales et corps de métiers ont annoncé leur contribution au Fonds spécial de gestion de la lutte contre le coronavirus en vue de faire face aux conséquences économiques et sociales de la propagation de cette maladie.