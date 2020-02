Les tableaux rectificatifs définitifs des listes électorales mis à la disposition du public du 15 au 22 février (ministre de l’Intérieur)

samedi, 15 février, 2020 à 14:02

Rabat – Les tableaux rectificatifs définitifs, élaborés dans le cadre de l’opération de révision ordinaire des listes électorales générales et des listes électorales des chambres professionnelles au titre de l’année 2020, sont mis à la disposition du public pour consultation du 15 au 22 février, a annoncé dimanche le ministre de l’Intérieur dans un communiqué.

“Dans le cadre de l’opération de révision annuelle des listes électorales générales et des listes électorales des chambres professionnelles au titre de l’année 2020, le ministre de l’Intérieur informe les citoyennes et citoyens ainsi que les professionnelles et professionnels que les commissions administratives ont tenu des réunions pendant la période allant du 10 au 14 février 2020, consacrées à l’examen des demandes d’inscription et des réclamations qui leur sont soumises, et ont pris les décisions nécessaires à leur sujet”, souligne le communiqué.

Ainsi, pour les listes électorales générales, les commissions administratives ont inclus les décisions prises dans des tableaux rectificatifs définitifs qui sont mis à la disposition du public dans toutes les communes et tous les arrondissements, ainsi que dans les bureaux des autorités administratives locales et des services des communes ou des arrondissements, du 15 au 22 février.

Durant ce délai, les personnes intéressées peuvent consulter sur place ces tableaux pendant les horaires de travail officiels, a précisé la même source, ajoutant que toute personne concernée peut consulter ses propres données durant le même délai sur le site électronique “www.listeselectorales.ma”, dédié aux listes électorales générales.

En ce qui concerne les listes électorales des chambres professionnelles, les commissions ont inclus et ouvert aux consultations les tableaux rectificatifs définitifs du 15 au 23 février courant, dans les bureaux des autorités administratives locales dont relève la circonscription électorale et au siège de la chambre professionnelle concernée durant les horaires de travail officiels.

Le ministre de l’Intérieur rappelle, par ailleurs, que toute personne, dont la demande d’inscription a été rejetée par la commission administrative ou estimant que ladite commission a radié son nom de la liste électorale de manière illégale, peut introduire un recours auprès du tribunal compétent dans les huit jours qui suivent le dépôt des tableaux rectificatifs définitifs, soit la période allant du 23 février au 1er mars 2020.

Les commissions compétentes vont arrêter définitivement les listes électorales générales et les listes des chambres professionnelles, le mardi 31 mars 2020, conclut le ministre.