Les travaux d’extension et de renforcement de la route nationale N° 8 dans la région de Marrakech-Safi avancent selon une procédure transparente

mardi, 29 mai, 2018 à 22:10

Rabat – Le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau a affirmé que les travaux d’extension et de renforcement de la route nationale N° 8 dans la région de Marrakech-Safi avancent conformément à une procédure qui remplit toutes les conditions de concurrence et de transparence.