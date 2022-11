Les valeurs civilisationnelles et humaines de la glorieuse Marche Verte mises en exergue à Marrakech

samedi, 12 novembre, 2022 à 17:14

Marrakech – “La Marche Verte et ses valeurs civilisationnelles et humaines” est le thème d’une conférence scientifique organisée vendredi, à la cité ocre, avec la participation d’enseignants-chercheurs, d’anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération et des acteurs de la société civile.

Initiée par la Délégation régionale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération (HCAR), en partenariat avec l’Académie Toubkal des recherches et des études sociales, cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités programmées par la délégation depuis le début du mois de novembre, pour la célébration du 47è anniversaire de cette épopée historique.

Les participants ont été unanimes à souligner les valeurs civilisationnelles et humaines de cette épopée glorieuse et de cet événement historique, qui a suscité l’admiration de la communauté internationale, relevant que cette marche pacifique demeure aujourd’hui un exemple de la mobilisation et de l’unité nationale.

Tout en relevant que la Marche verte, symbole de patriotisme et de sacrifices du peuple marocain, a suscité l’admiration dans les quatre coins de la planète par son organisation minutieuse et son caractère pacifique, rappelant qu’en dépit de la conjoncture internationale ayant accompagné cet événement historique, le Maroc a réussi, grâce à la sagesse et la clairvoyance de Feu SM Hassan II, à organiser cette marche pacifique, qui a prouvé concrètement l’importance de la résolution pacifique des conflits régionaux et internationaux.

Par ailleurs, les intervenants ont mis en relief les succès retentissants engrangés par la diplomatie marocaine, sous la conduite éclairée de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, consolidant ainsi la place du Royaume dans le concert des Nations et mobilisant le soutien d’innombrables pays à la position du Maroc sur la question du Sahara, clé de voûte de l’unité nationale du pays.

Dans une déclaration à M24, la chaine télévisée de l’info en continu de la MAP, le délégué régional du HCAR, M. Kamal Aouant, a souligné que cette épopée, qui témoigne de la symbiose entre le peuple et le Glorieux Trône Alaouite, représente une occasion pour se remémorer l’importance de cet événement majeur dans l’histoire contemporaine ainsi que les valeurs civilisationnelles et humaines de cette épopée, qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous les Marocains.

Et de faire savoir que la délégation a programmé d’autres activités culturelles dans le cadre de la célébration de cette épopée phare dans l’histoire du Maroc.

Dans une déclaration similaire, le président de l’Académie Toubkal pour les recherches et les études sociales, M. Rachid Chahmi, a indiqué que cette rencontre offre l’opportunité pour mettre en exergue les mécanismes et renforcer les capacités de plaidoirie pour défendre la première cause nationale et contrecarrer les allégations des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

La responsable de l’Espace de la mémoire historique de la résistance et de la libération à Marrakech, Mme Kenza Allali, a souligné que cette conférence vise à mettre en exergue les valeurs civilisationnelles et humaines de la Marche Verte, “dont nous avons grand besoin de revivifier et d’inculquer aux générations montantes”.

Au menu de cette conférence figurent plusieurs exposés se rapportant aux “valeurs humaines et civilisationnelles de la Marche verte”, “la méthodologie de plaidoirie des causes nationales : le Sahara marocain comme exemple”, “la Marche pacifique en tant que moyen civilisationnel pour la libération du joug du colonialisme” et “les succès retentissants de la diplomatie marocaine dans le dossier du Sahara marocain”.