Les villes d’Essaouira et de Shengzhou scellent une convention de partenariat et de jumelage

vendredi, 1 mai, 2020 à 21:34

Essaouira – Les villes d’Essaouira et celle chinoise de Shengzhou ont scellé, récemment, une convention de partenariat portant sur l’établissement d’un jumelage et d’une coopération multisectorielle entre les deux cités.

Cette convention a été signée à distance, via le dispositif de visioconférence, par le président du conseil de la Commune d’Essaouira, Hicham Jebbari, et le Maire de Shengzhou, Yan Gang, en raison de la conjoncture exceptionnelle induite par la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), selon une note du Conseil communal de la cité des Alizés.

Elle intervient dans le sillage du parachèvement du mémorandum d’entente paraphé par MM. Jebbari et Gang, le 22 mars 2019 à Shengzhou, à l’occasion de la Conférence internationale sur le thé.

Le choix de la ville d’Essaouira n’est pas fortuit, mais vient consacrer le rôle agissant joué par le port de Mogador en tant que premier port par lequel le thé vert chinois a accédé au Maroc.

Suite à la conclusion de ce mémorandum, les parties marocaine et chinoise ont intensifié l’échange de visites pour l’identification des secteurs et domaines de coopération et de partenariat bilatéraux, notamment la formation, le tourisme, l’artisanat, les technologies, la culture, l’art et le sport, outre d’autres aspects liés au développement local commun.

A travers la signature de cette convention de jumelage, les responsables de la cité des Alizés et de la ville de Shengzhou visent aussi à offrir de véritables opportunités d’investissements aux opérateurs chinois dans divers domaines, notamment celui du thé dans la ville d’Essaouira, ce qui aura certainement un impact en termes de développement sur la cité des Alizés.

Shengzhou est une ville-district de la province du Zhejiang. Elle est située et placée sous la juridiction administrative de la ville-préfecture de Shaoxing, avec une population estimée à près de 3.130.200 habitants sur une superficie de 1.789 Km2.

Elle entretient des relations solides avec le Maroc, puisqu’elle représente le premier exportateur de thé vers le Royaume et se distingue comme étant une ville industrielle par excellence (industrie du textile, du papier, des produits chimiques, de l’acier etc).