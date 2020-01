L’essentiel des séances d’écoute entamées par la CSMD avec le PJD, l’USFP et le PI

jeudi, 2 janvier, 2020 à 23:05

Rabat – Voici les points-clés des séances d’écoute entamées jeudi, par la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement (CSMD), avec les représentants du Parti Justice et Développement (PJD), de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et du Parti de l’Istiqlal (PI).

I. Réunion de la CSMD avec les représentants du PJD:

1- Les propositions du PJD relatives au nouveau modèle de développement s’articulent autour de trois thèmes principaux, à savoir “la nécessité de s’appuyer sur l’ensemble des valeurs sociétales inclusives et authentiques, la consécration du choix démocratique et le renforcement du système de gouvernance”.

– Il est nécessaire de passer outre toute dimension traditionnelle dans tout modèle de développement, à travers la consécration des valeurs sociétales authentiques.

– Il est important de conférer aux élections la place qui leur échoit et d’œuvrer au renforcement des partis politiques et à la consolidation de leur rôle, eu égard à leur contribution au renforcement des institutions de l’État.

– Il est essentiel de renforcer le système de gouvernance, comme stipulé par la Constitution et ce, vu l’importance de ce volet dans la redynamisation du développement et la lutte contre l’économie de rente.

– Le chantier d’élaboration d’un nouveau modèle de développement est d’une importance capitale, au moment où le Royaume entame une nouvelle décennie, après les deux dernières caractérisées par une dynamique de développement en dépit du déficit enregistré dans plusieurs secteurs.

II. Réunion de la CSMD avec les représentants de l’USFP:

1- L’USFP a élaboré sa vision du nouveau modèle de développement autour de cinq principaux axes, à savoir les piliers institutionnel, économique, social, sociétal et culturel.

2- L’USFP a présenté plusieurs propositions dans le cadre de l’axe institutionnel, notamment en ce qui concerne la garantie de l’équilibre des pouvoirs et de l’acquittement de leurs rôles conformément à la constitution, et la réussite du renouvellement des élites et des compétences politiques.

3- Conformément au projet socialiste et démocrate adopté par l’USFP, le parti considère “fondamentale” la question de la modernité, tout comme la question de l’égalité, qui permet à la moitié de la société de jouer pleinement son rôle.

III- Réunion de la CSMD avec les représentants du PI:

1 – Le modèle actuel a atteint ses limites et il est nécessaire de passer de la société de l’économie de rente et de privilèges vers une société où tous ses membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes obligations.

2 – Il est important de passer d’une gouvernance basée sur le clientélisme et le favoritisme à celle fondée sur l’efficacité, le ciblage, la globalité et l’inclusion dans les politiques appliquées.

3 – Il est impératif de renforcer la cohésion sociale, de réduire les disparités territoriales et sociales, de renforcer la classe moyenne et d’investir dans les ressources humaines.

4 – Il est essentiel de renforcer les capacités des entreprises, des institutions, des partis politique, de la société civile et des syndicats et de gérer raisonnablement les ressources vitales rares.