‘’L’État Alaouite et la leçon de la résistance’’, thème d’une conférence à Fès

mercredi, 26 août, 2020 à 17:25

Fès – ‘’L’État Alaouite et la leçon de la résistance : Références et prolongements’’ est le thème d’une conférence virtuelle organisée mardi par la délégation régionale à Fès du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération.