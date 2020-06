L’état d’urgence sanitaire au Maroc : le film

jeudi, 11 juin, 2020 à 15:01

Rabat – Depuis que le Maroc a décrété l’état d’urgence sanitaire le 19 mars 2020, les autorités du Royaume ont pris un ensemble de mesures et de précautions pour garantir son application et ce, dans le but de limiter la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus “Covid-19” et ainsi, protéger les citoyens de ce virus.

Ci-dessous la chronologie de l’état d’urgence sanitaire au Maroc:

13 avril 2020

– SM le Roi Mohammed VI propose le lancement d’une initiative de Chefs d’Etat africains visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner les pays africains dans leurs différentes phases de gestion de la pandémie;

14 avril 2020

– Distribution de plus de 13 millions de masques de protection;

– Les masques de protection subventionnés par le Fonds spécial covid-19 mis en vente dans les pharmacies;

– Le test diagnostique pour le dépistage du coronavirus disponible actuellement au CHU Mohammed VI de Marrakech;

– Des chercheurs de l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda fabriquent des visières protectrices imprimées en 3D pour personnel médical chargé des cas du Covid-19;

– La plateforme “Avis médical” accessible gratuitement aux citoyens jusqu’à la levée officielle du confinement;

– Le gouvernement parallèle des jeunes lance l’initiative “Tbibek f darek” pour rapprocher les consultations médicales du citoyen;

– La cité de l’innovation de l’USMBA à Fès conçoit et fabrique des visières de protection pour le personnel médical

– De nouvelles mesures pour éviter aux entreprises titulaires de marchés publics de supporter des pénalités pour les retards d’exécution

-La start-up STM Loop conçoit en collaboration avec ses partenaires, un respirateur mécanique visant à aider les médecins dans le traitement des patients atteints du coronavirus.

-Le Chef du gouvernement appelle à une gestion optimale des obligations des dépenses de l’Etat et des institutions publiques au cours de la période d’urgence sanitaire

-Les fonctionnaires de l’Etat et les employés des établissements publics contribuent à hauteur de trois jours de salaire au fonds spécial Covid19

15 avril 2020

-Une société développe une cabine de désinfection 100% marocaine

-Lancement du dépistage moléculaire au CHU de Fès

-Ministère de l’éducation nationale annonce la diffusion de séances d’éducation physique dans le cadre de l’enseignement à distance

-Le test diagnostique pour le dépistage du coronavirus désormais disponible à l’Hôpital régional Hassan II à Agadir

16 avril 2020

– L’Ecole Polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) et l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) lancent une nouvelle plateforme de cours en ligne en faveur des écoles d’ingénieurs dans le cadre de l’enseignement à distance

17 avril 2020

– Le HCP mène une enquête nationale sur l’impact de la pandémie du Coronavirus sur les ménages

-La CIMR annonce un versement anticipé des pensions de retraite du mois d’avril

-L’association MekkiL’ et Orange Maroc offrent des “Recharges e-learning” au profit des élèves du milieu rural de la région Marrakech-Safi

-La Fédération du commerce et services lance l’initiative “Business solidaire”

-Des sociétés d’ambulances privées à Marrakech se mobilisent pour le transport des cas suspects

-Une entreprise à Benguérir réussit la conception du prototype d’un passage de désinfection avec des matériaux locaux

18 avril 2020

-Le Conseil régional de l’Ordre national des architectes de Tanger adopte le télétravail

-L’ambassade du Maroc en Belgique et les consulats du Royaume pleinement mobilisés afin d’apporter l’aide nécessaire à la communauté marocaine dans le contexte de la pandémie du coronavirus

-Les autorités publiques décident la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 20 mai 2020

-Prise en charge de 60 citoyens marocains bloqués en Mauritanie

20 avril 2020

-Des drones pour débusquer les contrevenants à l’état d’urgence sanitaire à Laâyoune

-La chaîne de télévision Arrabia diffuse une série de cours dédiés à l’enseignement préscolaire pour assurer la continuité de l’enseignement pendant le confinement sanitaire

-L’Office des changes octroie une dotation touristique exceptionnelle aux Marocains bloqués à l’étranger

-L’AFD soutient le Maroc face à la crise Covid-19 à travers notamment la contribution au financement du programme de stabilisation économique et sociale et l’appui aux entreprises publiques marocaines.

-La fréquence des analyses au laboratoire atteint 2.000 par jour.

21 avril 2020

– La Chambre des conseillers place ses ressources au service des priorités de gestion de la pandémie

– Une équipe de l’OCP à Youssoufia développe un protecteur facial

– Un accord entre la Commission nationale pour l’éducation, les sciences et la culture et l’ICESCO

– Les députés adoptent un projet de loi édictant des mesures exceptionnelles au profit des employeurs impactés par le Covid-19

– La DGSN lance une application mobile pour le contrôle et le suivi des mouvements des citoyens

– 145 espaces pour la prise en charge des personnes en situation de rue

22 avril 2020

– Élaboration d’un guide méthodologique de travail à distance.

-Lancement d’une plateforme d’assistance médicale et psychologique au profit des MRE.

-Ajournement de l’examen national normalisé du BTS de la session 2020.

23 avril 2020

– Lancement de “muhub.ma”, plateforme agile à impact social et économique

– Interdiction du déplacement nocturne à compter du 1er Ramadan entre 19H00 à 05H00

– Prise en charge des Marocains bloqués en Tunisie

– Laâyoune: Phosboucraa lance une campagne médicale au profit des migrants subsahariens

24 avril 2020

-Des unités mobiles distribuent les aides financières décidées par l’État à Al Haouz, Oulad Sghir (Settat), commune El Merbouh (Province d’El Kelaâ des Sraghna) et Commune de M’Fassis (Province de Khouribga)

-Campagne de sensibilisation sur l’élimination saine des masques de protection

-Les masques en tissu non tissé désormais disponibles dans les pharmacies

-Des tests de dépistage du coronavirus dans les différents établissements pénitentiaires

25 avril 2020

-Des unités mobiles pour les aides financières déployées dans les communes rurales de Ait Ouribel à Khémisset et de Smâala à la province de Khouribga, dans huit communes rurales de la province de Khénifra, les communes de Bir Taleb et de Safsaf relevant de la province de Sidi Kacem, la commune rurale de Mibladen (province de Midelt) et les collectivités territoriales de S’biâate et d’Al Khawalka dans la province de Youssoufia

-La DGAPR décide d’interdire provisoirement le transfert des détenus vers les tribunaux et les hôpitaux

27 avril 2020

– Report du concours national commun et du concours d’accès aux écoles de management dédiés aux classes préparatoires

– Lancement du dispositif des procès à distance à la cour d’appel et les Tribunaux de première instance relevant de son ressort d’Errachidia, d’Oujda et de Salé

– Signature d’un accord de don de l’Union européenne de 1,5 MMDH en appui à l’éducation et la formation

– Des drones à Témara pour veiller au respect de l’état d’urgence sanitaire

28 avril 2020

– Distribution d’aides alimentaires au profit de 20.000 familles nécessiteuses à Laâyoune par le conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra

29 avril 2020

– Lancement de la nouvelle version du portail “covid19.cnss.ma”

– L’ambassade du Maroc en Russie poursuit sa mobilisation au service de la communauté marocaine

– Le Ministère public engage des mesures pour faciliter la communication des détenus avec leurs avocats dans le cadre des procès à distance

– Mise en place de la Commission chargée de statuer sur les dossiers des entreprises ayant déclaré plus de 500 employés en arrêt provisoire du travail ou enregistrant une baisse de leur chiffre d’affaires entre 25% et 50%

-Lancement des travaux pour mettre au point un plan de relance intégré et cohérent de l’économie nationale par la commission de veille économique

30 avril 2020

-Le Conseil de gouvernement adopte le projet de loi N° 20.30 édictant des dispositions particulières relatives aux contrats de voyages, résidences touristiques et au transport aérien des voyageurs

– Le laboratoire de microbiologie relevant du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Tanger est autorisé par le ministère de la Santé à faire le diagnostic du Covid-19 pour confirmer la contamination par le nouveau coronavirus

2 mai 2020

– Remise d’un lot de matériel médical à l’hôpital de Boujdour

– La Fédération royale marocaine de Jiu-Jitsu apporte une aide au profit des associations, des entraîneurs et pratiquants de cette discipline

03 mai 2020

-La FCMCIS mobilisée pour une reprise de l’économie nationale

– Mise à disposition des MRE d’une liste de numéros téléphoniques d’avocats qui répondront, à titre bénévole, à toutes leurs demandes d’assistance juridique

04 mai 2020

– Fermeture jusqu’à nouvel ordre des sources “Sidi El Wafi” à Al Haouz

– La Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de la Région Marrakech-Safi prend une batterie de solutions pour atténuer les effets de la pandémie du Covid-19 sur les commerçants et professionnels

– La Fondation Al Mada offre 1 million de masques FFP2 au personnel soignant des patients contaminés par le COVID-19

05 mai 2020

– Le ministère du Travail lance une nouvelle plateforme téléphonique pour renforcer la communication avec les usagers “Allo 2233”

– Initiatives de solidarité de l’ambassade du Maroc en Turquie au profit de familles et étudiants marocains à Ankara (remises de don, aide alimentaire,…)

06 mai 2020

– L’hôpital Mohammed V de Meknès doté d’un laboratoire de dépistage du Covid-19

07 mai 2020

– L’ambassade du Maroc au chevet des ressortissants Marocains bloqués au Mexique

– L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut Pasteur du Maroc (IPM), avec l’appui du Groupe OCP et de la Fondation OCP, collaborent contre les pandémies de germes hautement pathogènes

– La Cour de cassation tient sa première audience à distance

08 mai 2020

– Don de l’ICESCO à la commission nationale de l’éducation pour l’acquisition d’équipements informatiques dans le cadre de l’enseignement à distance

– Présentation du prototype d’un respirateur intelligent artificiel 100% marocain à Casablanca par la Fondation de Recherche de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRSDISI)

– Le Conseil supérieur de la communication audiovisuelle (CSCA) émet des recommandations relatives à l’exposition et à la consommation médiatique du jeune public durant la période de confinement

– Adoption de la sélection via la plateforme Tawjih pour l’accès à des écoles nationales

-L’État et le secteur bancaire prendront en charge l’intégralité des intérêts intercalaires générés par le report des échéances de crédit

-Poursuite des versements des aides financières au profit des ménages opérant dans le secteur informel

-Création d’un fonds de garantie spécifique permettant aux EEP impactés par le COVID-19 de lever de nouvelles ressources financières

09 mai 2020

-Diffusion de cours d’orientation scolaire, professionnelle et universitaire sur la chaîne Laâyoune

-L’ambassade du Maroc à Ankara poursuit son soutien aux Marocains bloqués en Turquie

-Des tablettes offertes à des élèves du monde rural dans la province de Tinghir

10 mai 2020

– Elaboration d’un guide relatif à la gestion du risque de propagation du covid-19 dans les lieux de travail du secteur de l’habitat et de la construction

11 mai 2020

– Le ministère de l’Éducation lance un sondage pour évaluer l’opération de l’enseignement à distance

– L’Observatoire national des Droits de l’Enfant (ONDE) mobilise son portail “www.2511.ma” dédié au signalement des actes de violence à l’égard des enfants

– Le Maroc décide d’exporter les masques en tissu non tissé après avoir réalisé son autosuffisance

– Bank Al-Maghrib appelle les établissements de crédit à suspendre la distribution des dividendes

– Distribution gratuite de brochures de soutien scolaire à un million d’étudiants dans les régions éloignées

12 mai 2020

– Création d’une plateforme électronique à Safi,Youssoufia et Smara dédiées aux plaintes des femmes et enfants victimes de violence

– La Chambre des conseillers adopte le vote électronique à distance

-Retour des élèves en classe en septembre

-L’examen national du baccalauréat pour les candidats scolarisés et libres aura lieu en juillet

-L’examen régional de la première année du baccalauréat pour les candidats libres aura lieu en juillet 2020, et pour les candidats scolarisés l’examen sera en présentiel en septembre

13 mai 2020

– Ouverture des pré-inscriptions pour la première année du primaire via “Massar” pour l’année scolaire 2020-2021

– Le test diagnostique pour le dépistage de Covid-19, désormais disponible au CHR de Béni Mellal

– Les établissements du réseau d’enseignement français au Maroc resteront fermés jusqu’à septembre

– La Fondation Al Mada distribue 50.000 paniers de denrées alimentaires et d’hygiène pour soutenir les familles marocaines les plus vulnérables

14 mai 2020

– Mise en place par le bureau de la chambre des conseillers d’un plan de rationalisation des dépenses pour économiser près de 10 millions de dirhams en 2020

– Un plan de relance du Groupement professionnel des prestataires de l’événementiel au Maroc (GPPEM) pour sauver le secteur

– Le ministère de l’Industrie lance une offre de conseil au profit des TPME industrielles

15 mai 2020

– Un projet de plan d’action d’urgence prévoyant une série de mesures administratives, économiques et sociales sur le court et le moyen termes élaboré en vue d’accompagner et soutenir les MRE.

16 mai 2020

– Renforcement des mesures de sécurité sanitaire pour le redémarrage progressif de l’activité industrielle de l’automobile

– Des chercheurs marocains analysent plus de 3000 génomes du virus Covid

– China Development Bank fait don de matériel médical au Maroc pour combattre la pandémie

18 mai 2020

– L’état d’urgence et le confinement sanitaires prolongés de trois semaines

– Les examens de l’enseignement supérieur se dérouleront à partir de mi-juillet pour les établissements à accès limité, en septembre pour ceux à accès ouvert

– La CIMR soutient ses adhérents souffrant des conséquences de la crise du Covid-19

– Un questionnaire lancé par le ministère de l’Éducation nationale pour recenser les étudiants de l’enseignement supérieur n’ayant pas pu retourner en Tunisie

– Nouveau laboratoire de biologie moléculaire pour le dépistage du Covid-19 à Tétouan

19 mai 2020

– La DGAPR lance un projet de fabrication de masques médicaux au sein des établissements pénitentiaires

– Lancement du portail “tadamoncovid” pour le dépôt des réclamations des travailleurs de l’informel

– Pas de reprise de cours et annulation des examens normalisés pour l’enseignement traditionnel

20 mai 2020

– Des installations sportives seront mobilisées pour les examens du bac

-Le Conseil Supérieur des Ouléma souligne que la prière de l’Aid Al Fitr doit être accomplie à la maison pour préserver la santé des citoyens contre le coronavirus

-Le Maroc et l’UE signent une convention de financement de 1,1 MMDH pour soutenir le financement du secteur de la Santé dans le contexte du coronavirus

-Le Fonds monétaire arabe (FMA) octroie un prêt de 127 millions de dollars US au Maroc

21 mai 2020

– La DGAPR met en place un plan d’action pour continuer à lutter contre la propagation du coronavirus dans les établissements pénitentiaires jusqu’à fin août prochain

22 mai 2020

– Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Réforme de l’administration publie une circulaire sur les mesures de reprise de travail dans les établissements publics après le déconfinement

27 mai 2020

– Début des tests de dépistage du Covid-19 au CHR Moulay Ali Chérif à Errachidia

– Diffusion de cours et de capsules pédagogiques au profit des personnes en situation de handicap sur la plateforme électronique “https://covid19.social.gov.ma/handicap”

28 mai 2020

– Mise en place d’un protocole pour la gestion du risque de contamination dans les lieux de travail

– Réouverture des cafés et restaurants, mais uniquement pour les services “à emporter” et les livraisons à domicile

29 mai 2020

-Le ministère de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique contribue à hauteur de 3 millions d’euros, à l’initiative mondiale “Coronavirus Global Response”

-Des versements de l’Union Européenne de plus de 1,7 milliard de dirhams sont intervenus, au 26 mai, en appui à la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Maroc

-Remise par le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), de kits de prévention sanitaire aux pensionnaires des centres de protection de l’enfance ainsi qu’aux femmes leaders des clubs féministes, dans le cadre de la septième phase de l’opération “Salama”

-Le ministère de l’Agriculture lance un ensemble d’outils pour fournir des procédures et un cadre adapté au contexte de la crise sanitaire

31 mai 2020

– La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) lance une opération exceptionnelle pour établir des CNIE au profit des MRE qui se retrouvent au Maroc en raison de l’application de l’état d’urgence sanitaire et qui sont appelés à renouveler leurs passeports pour pouvoir rejoindre leurs pays de résidence

– Lancement d’un système informatique permettant l’accès gratuit à TelmidTICE

1er juin 2020

– Lancement d’une application mobile de notification d’exposition à la Covid-19

– MAScIR conçoit un kit de diagnostic 100% marocain

– L’UE alloue 2 millions de dhs à la DGAPR pour l’acquisition de matériel sanitaire

02 juin 2020

– Plus de 4.000 opérations de contrôle des unités commerciales et industrielles menées jusqu’au 31 mai

– Le comité de veille organise des voyages de retour pour 408 étudiants restés bloqués à Agadir en raison de la pandémie

03 juin 2020

– SM le Roi Mohammed VI appelle le patronat marocain à déployer une action de dépistage massif dans le cadre participatif de gestion de la pandémie du Covid 19

05 juin 2020

– Prise en charge des Marocains bloqués au Mali

06 juin 2020

– L’ONCF se mobilise pour la reprise progressive du trafic ferroviaire

07 juin 2020

– L’ambassade du Maroc à Brasília continue d’apporter assistance aux Marocains bloqués au Brésil

– Plus de 17.500 tests de dépistage quotidiennement au Maroc

09 juin 2020

– Début du rapatriement des Marocains bloqués en Espagne dans 48 heures

-Le ministère des Affaires étrangères continuera d’accompagner les Marocains bloqués à l’étranger jusqu’à leur rapatriement

– L’état d’urgence sanitaire prolongé dans l’ensemble du territoire national pour une durée d’un mois, à compter du 10 juin 2020 à 18H00 jusqu’au vendredi 10 juillet à 18H00

– Les autorités publiques décident de mettre en œuvre un plan d’assouplissement des mesures de confinement sanitaire selon la situation épidémiologique de chaque préfecture ou province de manière progressive et selon plusieurs étapes et ce, à partir du 11 juin 2020