L’état de santé du détenu (R.A) dans le cadre des événements d’Al Hoceima est “normal”

mardi, 22 octobre, 2019 à 21:59

Rabat- L’administration de la prison locale de Tanger 2 a réaffirmé, mardi dans une mise au point, que l’état de santé du détenu (R.A), incarcéré dans le cadre des événements d’Al Hoceima est “normal”, contrairement aux “fausses allégations véhiculées par certaines parties dans les médias”.

Cette mise au point intervient dans le cadre de l’interaction avec l’opinion public concernant les informations véhiculées dans des médias par certaines parties “qui prétendent la défense des droits de l’Homme ou des détenus dans le cadre des évènement d’Al Hoceima”.

L’administration pénitentiaire avait déjà donné “plusieurs éclaircissements au sujet des conditions de détention du prisonnier (R.A), détenu dans cette prison dans le cadre de ces événements”, rappelle la mise au point, soulignant que l’état de santé de la personne concernée est normale comme le démontre ses mouvements à l’intérieur de la cellule et dans la cour de promenade, et ce contrairement aux allégations mensongères relayées par certaines parties dans les médias”.

L’administration “confirme les données publiées dans son communiqué précédent sur la base des indicateurs biologiques obtenus suite à l’examen du détenu en question, réalisé le mardi 22 octobre 2019 directement après son réveil, étant donné que deux cadres du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), dont un médecin, lui ont rendu visite et prépareront un rapport à ce sujet”, précise la mise au point.

“Si les parties insistent à véhiculer ces allégations mensongères malgré la publication par l’administration pénitentiaire de plusieurs mises au point à ce sujet et en dépit de la visite des représentants du CNDH, qui est une institution constitutionnelle, elles le font dans l’objectif d’exploiter la situation du détenu pour leurs propres intérêts et sans considération aucune des répercussions de la pression qu’elles exercent sur la santé physique et morale du pensionnaire en question et de ses pairs”, martèle l’administration.

Ces mises au point visent à “éclairer l’opinion publique et à empêcher certaines parties d’exploiter l’affaire à travers la falsification des faits et le travestissement de la réalité”, conclut la mise au point.