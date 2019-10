L’état de santé des fonctionnaires de la sûreté nationale, une priorité pour la DGSN

vendredi, 4 octobre, 2019 à 21:48

Tanger-La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) propose aux visiteurs de ses Journées portes ouvertes, tenues du 2 au 6 octobre à Tanger, un stand dédié aux prestations médicales mises en place au profit de l’ensemble de ses fonctionnaires et qui reflète l’importance qu’elle donne à l’état de santé de ses agents.

En effet, l’inspection des services de santé de la DGSN, chargée de la centralisation, du suivi et de la promotion de l’état de santé général des fonctionnaires de la sûreté nationale, met à la disposition des visiteurs des JPO un stand aménagé en quatre espaces, à savoir l’espace de santé-conseil, l’espace des soins de proximité, l’espace de découverte, l’espace de la santé bucco-dentaire et celui de la psychologie de l’enfant.

La DGSN vise, à travers ce stand, à créer un espace de conseil, d’information et de sensibilisation dédié à l’éducation thérapeutique vis-à-vis de maladies chroniques, notamment à travers des guides thérapeutiques et des supports didactiques distribués aux visiteurs.

Ce stand est également une plateforme pour expliquer les services de santé que prodigue la DGSN à ses fonctionnaires et leurs ayants droit, ainsi qu’un espace ludique qui permet la découverte des différents organes du corps de métiers relevant de la sûreté nationale, grâce à un système 3D de réalité augmentée.

L’inspection des services de santé de la DGSN a également aménagé un espace dédié à la santé bucco-dentaire, où sont distribués aux enfants des kits comprenant une brosse à dents, un dentifrice ainsi que des flyers visant à les sensibiliser quant aux bonnes mesures d’hygiène bucco-dentaire.

Selon Naima Ezzine, psychologue clinicienne et de travail au sein de la DGSN, ce stand comprend également un atelier de tests psychologiques dédié aux enfants, et ce partant du principe qu’un adulte équilibré à l’avenir doit commencer par être un enfant équilibré.

Par ailleurs, l’atelier des tests psychologiques présente également les différentes prestations que met la DGSN à la disposition de ses fonctionnaires, a précisé Mme Ezzine, soulignant l’importance desdites prestations pour des agents qui exercent un métier où prime l’esprit d’abnégation.

Les Journées portes ouvertes de la DGSN s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de communication de la DGSN visant à consolider sa politique d’ouverture sur son environnement et à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place pour assurer la sécurité des personnes et des biens, tout en préservant l’ordre public.

Cette édition traduit également la volonté de la DGSN de consolider la proximité avec le citoyen et met en lumière les efforts déployés à tous les niveaux ainsi que son ferme engagement à fournir des prestations de qualité répondant aux besoins de la population en matière de sécurité, et ce conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI.

Le programme riche et varié de cette édition comprend un total de 16 stands thématiques décrivant les différentes missions de la DGSN en tant que service public, outre un espace histoire, art et culture. Ces journées verront également l’organisation de 8 démonstrations en direct illustrant les techniques d’intervention opérées par les différentes unités opérationnelles, nombre d’ateliers interactifs de sensibilisation et d’information sur les sujets concernant directement le citoyen et plusieurs tables rondes sous forme de présentations et de débats autour de thématiques d’actualité.