L’excès de vitesse qui a atteint 158 km/h au lieu de 60 km/h autorisée est la cause du déraillement du train à Bouknadel (Procureur du Roi)

mardi, 23 octobre, 2018 à 12:31

Rabat – L’excès de vitesse, qui a atteint 158 km/h sur le lieu du déraillement du train à Bouknadel où la vitesse maximale est limitée à 60 km/h, est la cause de l’accident, a indiqué le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Salé.

“L’enquête menée par les services de la police judiciaire de la Gendarmerie royale au sujet du déraillement du train navette rapide (TNR) reliant Rabat à Kénitra au niveau de Bouknadel a révélé que l’excès de vitesse qui a atteint 158 km/h sur le lieu de l’accident où la vitesse maximale est limitée à 60 km/h, est la cause du déraillement du train dont la locomotive a heurté un pont, faisant sept morts parmi les passagers du train et 125 blessés”, a annoncé le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Salé dans un communiqué rendu public mardi.

Le parquet a inculpé le conducteur du train des chefs d’accusations d’homicide et de blessures involontaires, des délits dont les peines sont prévues par les articles 432 et 433 du Code pénal, et l’a déféré en état d’arrestation devant le tribunal de première instance de Salé pour être jugé conformément à la loi, ajoute le communiqué.