L’expérience de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en médias de développement présentée à Ifrane

samedi, 5 novembre, 2022 à 17:34

Ifrane – L’expérience de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans le domaine des médias de développement a été présentée, samedi à Ifrane, dans le cadre de la conférence internationale “Médias et communication pour de le développement: des rôles au service du développement”.

L’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif fait partie de plusieurs organisations internationales participant à cette conférence, initiée par le Laboratoire d’études littéraires et linguistiques et des sciences des médias et de la communication de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès en partenariat avec l’Académie Internationale pour le Développement de l’information et de la communication (IAICD) de Rabat.

Dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, le directeur de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le bras exécutif du Comité Al-Qods, Mohamed Salem Cherkaoui a évoqué les interférences entre le modèle de développement et les médias, d’autant plus, a-t-il rappelé, que l’Agence a lancé, depuis deux ans, le Prix “Al Qods Acharif” d’excellence journalistique dans les médias de développement.

La création du Prix “Al Qods Acharif” d’excellence journalistique dans les médias de développement est une expérience “fructueuse” et “fondatrice”, qui peut constituer une base pour appréhender ces interactions entre les médias et le développement ainsi que le rôle des médias dans le renforcement de l’implication du plus grand nombre de bénéficiaires dans le processus de développement et de la prise de décision.

La conférence d’Ifrane a été l’occasion pour plusieurs organisations internationales de présenter leurs expériences en matière de médias de développement dont l’Organisation de Coopération Islamique (OCI) et l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ISESCO).

Des universitaires et des professionnels des secteurs des médias et de la communication de pays arabes dont le Yémen, la Mauritanie, l’Arabie Saoudite, l’Égypte, le Koweït et le Sultanat d’Oman, ont pris part à cette conférence internationale.