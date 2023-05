L’expérience marocaine en matière de dialogue social mise en avant devant la Conférence arabe du travail au Caire

lundi, 22 mai, 2023 à 21:52

Le partenariat entre le Maroc et le Fonds international de développement agricole (FIDA) a été au cœur d’entretiens, lundi à Rome, entre le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki, et le président du FIDA, Alvaro Lario.