L’expérience marocaine proactive dans le domaine de la lutte contre le terrorisme mérite une étude attentive en tant que modèle singulier au monde (DG Fondation “Mominoun without Borders”)

vendredi, 6 avril, 2018 à 17:17

Marrakech- L’expérience marocaine proactive dans le domaine de la lutte contre le terrorisme mérite une étude attentive en tant que modèle singulier, dont les autres pays doivent s’inspirer, a souligné vendredi, à Marrakech, le directeur général de la Fondation “Mominoun sans frontières” pour les études et la recherche (Mominoun Foundation without Borders for Studies and Research), Mohammed El Ani.