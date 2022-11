L’exposition itinérante de l’artisanat sino-marocain fait escale à Marrakech

mardi, 29 novembre, 2022 à 10:29

Marrakech – L’exposition itinérante de l’artisanat sinon- marocain, un événement dédié à jeter la lumière et à découvrir de près les produits respectifs de l’artisanat marocain et celui chinois, et à échanger les expériences entre professionnels des deux pays, a fait escale, lundi au Complexe de l’Artisanat de Marrakech, troisième étape après celles de Meknès et de Fès.

Organisée par la Chambre Régionale de l’Artisanat de Marrakech- Safi, le Centre Culturel Chinois à Rabat cette exposition qui se poursuivra jusqu’au 2 décembre prochain est l’occasion aussi pour les artisans de la région Marrakech- Safi de mettre en relief leur savoir-faire confirmé, leur talent avéré et leur créativité et innovation.

L’exposition qui se tient sous l’égide du ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, du ministère chinois de la Culture et du Tourisme, et de l’ambassade de Chine au Maroc, offre aussi l’opportunité idoine pour les artisans et femmes artisanes des deux pays d’échanger leurs expériences et expertise en la matière et ce, dans la perspective de jeter les bases d’un partenariat profond dans le domaine de l’artisanat entre le Maroc et la Chine.

Placé sous le signe “Comptine du pays, traditions ancestrales revisitées”, cet événement s’insère dans le sillage des efforts visant à encourager les échanges sino-marocains et la coopération dans le domaine de l’artisanat. Il se donne aussi pour mission, de promouvoir davantage la compréhension mutuelles entre les deux peuples et par, de construire un pont d’amitié supplémentaire entre les deux pays.

Outre les produits et objets de l’artisanat marocain (différentes filières), cette exposition donne à voir et à apprécier près de 300 objets artisanaux originaires de la campagne chinoise, tels que le tissage de la paille, le tissage de tapis, l’art du cuir, la céramique…etc.

L’exposition itinérante de l’artisanat sino-marocain est, en outre, l’occasion de découvrir les techniques et les savoir-faire de l’artisanat chinois notamment, la manière dont les artisans combinent les techniques traditionnelles avec les concepts créatifs modernes.

“Marrakech se veut la troisième étape pour cette exposition itinérante qui a fait escale auparavant à Meknès et à Fès. Cette exposition est l’occasion de mettre en avant le savoir-faire des artisans et les articles de l’artisanat chinois combien distingués”, a déclaré à M24, la chaine télévisée de l’information en continu de la MAP, M. Shiping Liu, premier secrétaire à l’ambassade de Chine à Rabat.

Dans la foulée, il a mis en relief l’authenticité et la singularité de l’artisanat dans les deux pays qui incarnent chacun une civilisation séculaire, faisant savoir que les objets exposés lors de cet événement sont soigneusement conçus par des artisans chinois et disposent d’une grande valeur.

Il a, en outre, émis le voeu de voir cette exposition itinérante susciter beaucoup d’admiration et d’émerveillement chez ses visiteurs parmi les habitants de la ville de Marrakech et les touristes étrangers.

M. Shiping a rappelé la place de choix qu’occupe Marrakech et sa grande popularité chez les Chinois, relevant que l’exposition offre cette belle occasion de rassembler les artisans des deux pays pour échanger et tisser des liens de coopération entre eux, notamment dans les domaines liés aux métiers artisanaux manuels. L’objectif étant de consolider l’expertise et de partager les bonnes pratiques dans ce secteur stratégique, a-t-il conclu.

Le directeur régional de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire à Marrakech- Safi, M. Hicham Bardouzi a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette exposition présente des produits de l’artisanat chinois, ainsi que des objets de l’artisanat marocain et ce, dans l’optique de parvenir à établir un partenariat édifiant entre le Maroc et la Chine à même de faciliter l’échange d’expertises dans divers domaines, et tout ce qui concerne la préservation des métiers et du patrimoine immatériel dans les deux pays.

Quant au premier vice- président de la Chambre régionale de l’artisanat de Marrakech- Safi, M. Abdelaziz El Baz, il a relevé que cette exposition s’inscrit dans le cadre des activités menées par la Chambre Régionale de l’Artisanat dans le cadre de sa démarche d’ouverture sur les pays amis, avec qui “nous avons en commun des métiers à protéger dans le domaine de l’artisanat”.

Et de conclure que les articles de l’artisanat chinois se distinguent par la précision lors de leur fabrication et une histoire séculaire qui remontait à plus de 2.000 ans.