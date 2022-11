L’exposition de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique met en exergue la vie du Prophète (PSL)

samedi, 19 novembre, 2022 à 10:54

Rabat – Le siège de l’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) à Rabat abrite l’exposition internationale et le Musée de la Sira Annabaouia et de la civilisation islamique, qui met en exergue les différents aspects de la vie du Prophète (PSL).

A travers des technologies modernes, cette exposition placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, se décline en 20 sections dont la plus importante est la section “Le Prophète (PSL) comme si vous le voyiez”, qui expose les objets personnels du Prophète.

Cette exposition, qui a été inaugurée jeudi par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, est tenue pour la première fois en dehors de Médine en s’invitant à Rabat, capitale culturelle du Monde islamique pour 2022.

Dotée d’écrans interactifs, cette exposition projette, pour la première fois “Al Houjra Annabaouia Acharifa” (chambre du Prophète) avec toutes ses composantes et contenus, en plus de la projection de vidéos interactives sur la Sira Annabaouia.

L’exposition présente également des miniatures de “la Mecque” et de “Médine” à l’époque du Prophète, ainsi qu’une reproduction du “Minbar Annabaoui”, identique à l’original dans sa confection.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur général de l’ICESCO, M. Salim Mohamed Al-Malik a indiqué que “l’exposition “Al Houjra Annabaouia Acharifa” (chambre du Prophète) illustre avec une extrême précision, pour la première fois dans l’histoire, la forme de la chambre, comme si vous y viviez”.

“Tous les objets de l’exposition et du musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique puisent leur référence dans le Saint Coran, les hadiths du Prophète et ce qui a été raconté par les Compagnons”, a noté M. Al-Malik.

L’exposition internationale consacrée à “la Sîra du prophète et la civilisation islamique” organisée au siège de l’ICESCO à Rabat demeure désormais la première version itinérante des musées de la Sîrah du Prophète, basés à Médine.

Cette exposition qui constitue l’aboutissement du partenariat stratégique entre l’ICESCO, la Ligue islamique mondiale et la Rabita Mohammadia des Oulémas, vise à mettre en exergue le message de l’Islam incarnant la justice, la paix, la miséricorde, la tolérance, la coexistence et la modération, et fondé sur le Saint Coran, la Sunna du prophète et l’histoire islamique.

Utilisant les dernières technologies, elle permet aux visiteurs de vivre l’expérience réelle de la Sîrah du Prophète, ainsi que des monuments et des événements historiques.