L’harmonie des politiques et des programmes publics et la convergence des interventions, deux conditions pour la lutte contre l’habitat insalubre

jeudi, 3 mai, 2018 à 16:29

Rabat- Les participants à un atelier de réflexion sur la redynamisation du secteur de l’Habitat, organisé jeudi à Rabat, ont souligné que l’harmonie des politiques et des programmes publics et la convergence des différentes interventions constituent deux conditions sine qua non pour la lutte contre l’habitat insalubre.