L’heure légale en vigueur actuellement sera maintenue de façon permanente (Ministère)

vendredi, 26 octobre, 2018 à 16:28

Le renforcement de la coopération dans le domaine de la réforme de l’administration publique a été au centre d’entretiens, vendredi à Rabat, entre le ministre délégué chargé de la Réforme de l’Administration et de la Fonction publique, Mohamed Benabdelkader et la ministre de la Modernisation de l’Administration et de l’Innovation du Service public en Côte d’Ivoire, Raymonde Michèle Goudou Coffie.